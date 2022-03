Policiais civis cumprem hoje (dia 22) 11 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em sequestros de caminhoneiros no Rio de Janeiro. A Operação Carga Pesada também cumpre 11 mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, os alvos da ação de hoje são suspeitos de integrarem organização criminosa especializada no sequestro de motoristas de caminhão e mantê-los em cativeiro, enquanto usam o veículo para transportar drogas ilícitas.

As investigações mostram que os caminhões eram levados até a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, localizada na fronteira com a paraguaia Pedro Juan Caballero. Lá os veículos eram carregados com drogas e trazidos para o Rio de Janeiro. O produto ilícito era então distribuído nas cidades de Maricá e São Gonçalo, no Grande Rio.

Os reféns eram mantidos em cativeiro por até cinco dias, para evitar que o roubo do veículo fosse registrado e o caminhão fosse interceptado por causa disso.

A ação de hoje ocorre em um conjunto habitacional no distrito de São José do Imbassaí, em Maricá, e no sistema penitenciário.

Segundo a Polícia Civil, até o início da manhã de hoje três adultos foram presos e um adolescente foi apreendido. Cinco mandados de prisão foram cumpridos no sistema penitenciário, já que os alvos já estavam detidos.