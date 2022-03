A direção executiva e representantes do conselho do MEP (Movimento Ética na Política) participaram de reunião na segunda-feira (dia 21), com o secretário de de Desenvolvimento Econômico de Volta Redonda, Sérgio Sodré. O encontro faz parte da rodada de diálogos do Movimento com instituições e pessoas e, de acordo com o vice-coordenador do MEP, Érique Barcellos, segue na linha da proatividade para os temas sociopolíticos da cidade e região.

“Na oportunidade ouvimos do secretário e subsecretário, Fernando Lee, sobre as várias movimentações ligadas à pasta do desenvolvimento da cidade. Ações importantes estão sendo trabalhadas, algumas em curso, outras já realizadas. Da parte do MEP, nas falas do Prof. Dr. Raphael Lima, Dr. Luiz Gustavo e Prof. Michel Bastos, conselheiros e José Maria da Silva, o Zezinho, coordenador geral do Movimento, a reafirmação da potencialidade histórica da cidade, como polo regional. Também sinalizamos para algumas possibilidades que podem ser reforçadas e direcionadas, tendo em vista a geração de emprego e renda”, destacou Érique.

Na ocasião do encontro, o secretário ainda recebeu do grupo o documento “VR Cidade Universitária”, com ensaios produzidos por especialistas ligados ao Movimento. “De fato, VR é sim um polo universitário, também de saúde, de serviços e tem potencial para desenvolver mais”, comentou o Sodré.

Segundo Érique, na sequência, o diálogo foi acrescido de outros debates e sugestões por parte do MEP. Entre elas, a reafirmação da importância de buscar mais diálogo com a CSN e outros setores; atentar para o fomento agrícola, em especial Santa Rita de Cássia para uma política de apoio e expansão; pautar a questão do Imposto Progressivo, como instrumento socioeconômico importante para a cidade; e atentar para as questões socioambientais com instrumentos de oportunidades no turismo, qualidade de vida, lazer e educação.

Foto: Divulgação