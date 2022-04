Após a reprovação da proposta do acordo coletivo em votação realizada na sexta (dia 8), a CSN divulgou um boletim Chama na manhã deste sábado (dia 9), informando que uma nova reunião de negociação está agendada. O encontro entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a empresa será nesta segunda-feira (dia 11). “Diante da não aprovação da proposta para o acordo coletivo 2022/2023, em assembleia realizada nesta sexta-feira, dia 8 de abril, a CSN comunica que segue aberta a negociação com os seus colaboradores, por meio de seus representantes legais. Uma nova reunião foi agendada para o dia 11/04. A empresa reforça que as negociações estão ocorrendo no prazo do acordo coletivo, cuja data base é 1º de maio”, diz trecho do informativo.

Ainda não foi divulgado o local da reunião.

Os trabalhadores reprovaram a primeira proposta da empresa com mais de 99% dos votos. A CSN ofereceu reajuste salárial de 8,1% para aqueles com salário até R$ 3 mil. Para os trabalhadores com vencimento acima deste valor, o acréscimo salarial seria de 5%. A empresa oferece também uma carga extra no cartão alimentação, no valor de R$ 400, em maio e dezembro, e uma recarga de R$ 700 em maio, a título de banco de horas. A proposta também contempla o piso salarial com reajuste de 4% e uma bonificação de 1.9 salário, já que não houve definição de metas e critérios do PPR.