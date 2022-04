A ceia do domingo de Páscoa deve ficar mais salgada este ano. Parte dos produtos mais procurados para a Semana Santa – 10 a 17 de abril – sofreram aumentos consideráveis nos preços, podendo chegar a 21,50% de alta se comparado com o ano passado. Uma recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que os maiores vilões do almoço serão o bacalhau (11,50%), a azeitona em conserva (14,38%), o azeite (15,63%), a sardinha (16,44%), a batata inglesa (18,43) e a couve (21,50%).

O levantamento também traz a cebola, os ovos, os pescados frescos, o atum e o vinho como coadjuvantes desta alta, com aumentos que vão de 3% a quase 10% entre esses itens. Normalmente também não pode faltar no encontro de família uma das tradições da data: os ovos de Páscoa que neste ano também estão bem mais caros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoins e Balas, o preço é impactado por diferentes fatores, como os valores do açúcar, do leite e do cacau, além da variação do dólar.

Em uma famosa rede de supermercados da região, há ovos de 365 gramas custando cerca de R$ 100. Com preços entre R$ 50 e R$ 75, os preferidos da criançada, com brindes e brinquedos, também vão pesar nos bolsos daqueles que desejam fazer a alegria da turminha nesse dia. Mas, apesar desses aumentos, o setor varejista está otimista e prevê crescimento de 1,9% nas vendas em relação a 2021. Estima-se que a data movimente R$ 2,1 bilhões na economia brasileira.

Alternativas

Os dois filhos adolescentes de Jaqueline Bittencourt já estão ansiosos para a Páscoa e, claro, para ganhar os ovos de chocolate. Porém, conforme a cabeleireira, caso eles não abram mão dos mais tradicionais, este ano poderão ficar sem receber a visita do “coelhinho”.

“Está tudo muito caro nos supermercados e hoje existem ótimos microempreendedores que fazem excelentes ovos artesanais a preço justo. Compensa muito mais”, comenta Jaqueline. Para quem tem filhos ainda na fase infantil, os ovos famosos de personagens com brindes estão no ‘Top 1’ da lista de pedidos.

“O pior é que eles nem ligam muito para os chocolates, o negócio é mesmo o brinquedo que vem dentro. É uma boa estratégia das marcas para vender mais caro. O negócio é pesquisar preços, parcelar ou fazer pequenos acordos com as crianças em casa”, diz a fisioterapeuta Aline Carvalho, também mãe de dois.

Dicas para economizar

Mesmo com os preços em alta, ainda há formas de controlar os gastos sem economizar nos bons momentos com a família. A economista Rebeca Nevares dá dicas para isso ser possível.

“A gente tem sofrido muito com a inflação, não é um cenário só brasileiro, mas mundial. A cadeia produtiva e logística está sendo muito afetada, não apenas pela pandemia, mas agora pela guerra. Então, naturalmente, as coisas têm ficado mais caras. O petróleo, por exemplo, encareceu demais e isso impacta nos itens da cesta básica das famílias, no Brasil e no mundo. Nós vamos seguir com a inflação bem pressionada nos itens básicos por algum tempo”, prevê.

Para a educadora financeira, seguindo algumas sugestões é possível que o consumidor tenha um feriado mais acessível sem se endividar ou precisar deixar as tradições de Páscoa de lado. “Tem que fazer pesquisa de preço, não tem jeito. Pesquisar em supermercados e tentar achar o valor melhor e mais justo. É importante ir também com uma lista bem delimitada, sobre o que você realmente irá usar na ceia. Quando a gente não faz isso, acaba comprando o que não precisa e gastando mais do que deve. Vale ir à feira também, onde você consegue pechinchar com feirantes muitos desses itens que se encontra em supermercado, onde o preço é fixo”.

E quanto aos ovos de Páscoa? Como optar pelo melhor preço sem decepcionar as crianças? “Hoje em dia vale a criatividade. Há tantas formas de se criar e de fazer algo lúdico com as crianças, como, por exemplo, montar os ovos com elas, fazer jogos com mini ovinhos de chocolate e, principalmente, envolver as crianças na educação financeira e mostrar a elas o preço das coisas. Mais do que um ovo de Páscoa, o legal é também levar o ensinamento da data e mostrar que o cenário atual não permite ninguém a gastar mais do que deve, para não se privar de outras importantes ocasiões futuras”, indica Rebeca Nevares.

O Procon de Barra Mansa também orienta os consumidores a fazerem pesquisas de preço e garantir boas compras. Com relação à política de troca, o gerente do órgão Felipe Goulart informa que o supermercado não é obrigado a trocar o produto, sendo a garantia uma responsabilidade do fornecedor.

“A troca por defeito não vale para bens perecíveis. Então, o Procon orienta a evitar terminantemente ovos amassados ou danificados para evitar outros problemas. Lógico que se o consumidor comprar um ovo e este estiver estragado, pode procurar o órgão para que o órgão tente intermediar a situação. Todavia, existem formas práticas para evitar esse tipo de problema. Mesmo não havendo lei que determine a troca, se o estabelecimento comercial facultar ao consumidor a troca, será garantido o direito do cliente”, explicou Goulart.

Desespero para uns, oportunidade para outros

Enquanto os consumidores se organizam para os gastos extras do feriado, muitos empreendedores já estão na expectativa para as vendas de Páscoa. Alessandra Aguiar é uma delas. Ela trabalha no ramo de doces há 23 anos e já sabe que todo mês de abril promete correria e bom retorno financeiro.

“Tenho notado que, até pela alta nos preços, as pessoas estão buscando cada vez mais opções caseiras, pois sabem que ali há qualidade e preço”, ressalta Alessandra que herdou o talento pelos doces da família. “Minha avó era confeiteira e eu sempre gostei de ajudar. Na juventude comecei a vender chocolates na escola. E depois que minha filha nasceu eu tomei isso como profissão”, conta.

Alessandra acredita ainda que a data representa, não só uma grande oportunidade de vendas, como também uma boa chance para atrair e fidelizar novos clientes. “A expectativa é muito boa. Espero vender bastante neste ano. Estou trabalhando com os produtos já costumeiros, que os clientes gostam bastante, e acrescentei umas novidades. Mas posso dizer que ovo de colher, ovo com copinho decorado infantil, bombons e caixinhas de brigadeiro gourmet estão entre os mais pedidos”, enumerou.

Reprodução da internet