O Restaurante Popular de Volta Redonda abrirá normalmente nesta sexta-feira (dia 22). Na quinta (dia 21), o local estará fechado devido ao feriado de Tiradentes. O horário de funcionamento é das 7h às 9h para desjejum e das 10h30 às 14h30 para almoço.

Gerido por uma empresa privada, com subsídios e coordenação da prefeitura, o restaurante garante alimentação de qualidade a custo baixo para a população. O café da manhã sai a R$ 1,50 para a população e o almoço por R$ 3,50.

Diariamente, o cardápio do almoço inclui salada de folhas; salada de leguminosas; acompanhamento: arroz branco, feijão preto ou carioca; guarnição; proteína (carne); suco; e sobremesa. Nos dias de suínos ou pescados, o restaurante oferece ovos como opção. O café da manhã conta com pão francês com margarina, café ou café com leite.

O Restaurante Popular fica na Avenida Integração, no bairro Aterrado, e funciona de segunda a sexta-feira, exceto aos fins de semana e feriados.