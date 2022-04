Aproveitando o período com menos chuvas, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), dá continuidade às operações tapa-buracos em diversos bairros. Nesta semana os trabalhos aconteceram no Monte Cristo, Centro (Rua Albo Chiesse), Boa Sorte e Vila Principal.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, as chuvas que atingiram a cidade entre o final do ano passado e o primeiro trimestre de 2022, danificaram muitas ruas da cidade, que serão reparadas o quanto antes. “O período de estiagem é mais oportuno para realizarmos os trabalhos, pois dá tempo de o asfalto reparado secar”, explicou Leiteiro, concluindo que a massa asfáltica utilizada pelas equipes da SMMU é produzida na Usina de Asfalto da própria Secretaria.

Nos próximos dias, as equipes da SMMU percorrerão demais localidades.

Foto: PMBM