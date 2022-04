Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam, no domingo (dia 24), um dos chefes do tráfico de drogas do estado do Mato Grosso do Sul. Ele foi localizado em um hotel no bairro Copacabana, na Zona Sul do Rio. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ainda investiga a relação dele com traficantes de drogas e armas, que são transportadas de outros estados para o território fluminense.



Havia contra ele um mandado de prisão por porte ilegal de armas. O traficante tem diversas anotações criminais, incluindo tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas, furto e posse ilegal de arma, além de responder a um processo por organização criminosa e tráfico de drogas.



O criminoso já havia sido preso em 2017, sendo apontado como um dos chefes da organização criminosa envolvida em um esquema em que carros roubados eram levados para a fronteira do Mato Grosso do Sul e trocados por drogas, que eram enviadas a outros estados. Em 2021, aproveitou um benefício para fugir do presídio e evitar o cumprimento de sua pena.



A captura do criminoso, neste domingo, ocorreu após troca de informações entre a Desarme, a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Segundo os agentes, o homem havia chegado ao Rio de Janeiro com a família e se hospedou em um hotel. Ele foi preso quando voltava de um passeio ao Cristo Redentor.