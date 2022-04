Com gols de Wendson, Rafhael Lucas e Bruno Barra, o Volta Redonda venceu o Altos-PI por 3 a 1 no Raulino de Oliveira, em partida disputada na manhã deste domingo (dia 24). Betinho anotou para os visitantes.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Atlético-CE, sábado, dia 30, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

O primeiro tempo foi de total controle do Volta Redonda. Domínio que não demorou a ser transformado em vantagem no placar. Aos 11 minutos, Pedrinho cobrou falta da entrada da área, Marcelo espalmou e, no rebote, Wendson mandou para o fundo das redes.

A pressão tricolor seguiu e o segundo gol só não saiu na primeira etapa porque Marcelo apareceu para fazer três grandes defesas, em chutes de Pedrinho, Bruno Barra e Rafhael Lucas.

Na volta do intervalo, o Altos adiantou as linhas e passou a ocupar mais o campo de ataque em busca do empate. Porém, sem conseguir assustar o goleiro Dida.

Melhor para o Volta Redonda, que aproveitou os espaços para ampliar o marcador. Aos 33 minutos, após boa triangulação do ataque tricolor, Rafhael Lucas mandou para o fundo das redes, marcando o segundo do Voltaço. Seis minutos depois, Bruno Barra recebeu no campo de defesa, desceu em velocidade e bateu na saída do goleiro, marcando o terceiro.

Ao visitantes conseguiram descontar aos 44 minutos com Betinho, porém, nada que atrapalhasse a festa do Esquadrão de Aço. Fim de jogo no Raulino de Oliveira: Volta Redonda 3×1 Altos-PI.

Foto: Andre Moreira / VRFC