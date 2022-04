Os policiais federais da Delegacia de Volta Redonda vão aderir a manifestação convocada pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) na quinta-feira (dia 28). O ato acontecerá em frente a todas as unidades da PF do país e pede o cumprimento do compromisso firmado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (PP), na reestruturação das carreiras policiais e administrativa, com aprovação inclusive do orçamento de R$ 1,7 bilhão para a segurança pública na LOA.

Segundo a ADPF, a deliberação aconteceu em assembleia realizada no dia 19 de abril para decidir e alinhar medidas e providências a serem tomadas pela categoria em reação à clara omissão do governo federal, que até o momento não assinou Medida Provisória de Reestruturação das Carreiras Policiais Federais. “O sentimento de frustração da categoria se amplifica diante do noticiado reajuste linear para os servidores públicos federais. Alinhados aos sentimentos de todas as forças de segurança ligadas ao Ministério da Justiça, que viram a pauta da segurança pública ser alçada como bandeira pelo governo enquanto os policiais não receberam qualquer valorização do seu trabalho e sacrifício, os delegados federais aprovaram de forma categórica todas as medidas apresentadas na assembleia”, diz trecho da nota.

Entre as ações que serão tomadas, além da mobilização de todos os policiais federais no dia 28, está a apresentação de um comunicado ao diretor-geral da Polícia Federal que recomenda a todos os delegados federais que não viajem em missão sem o pagamento prévio de diárias, bem como estabeleça, em 30 dias, critérios para compensação ou remuneração do regime de sobreaviso, que tanto sobrecarrega os policiais.

A entidade aprovou, ainda, o indicativo de recomendação de operação-padrão e redução de produtividade nas atividades administrativas de fiscalização, bem como indicativo de paralisação das atividades junto com os demais cargos da PF, esta última a ser ratificada em assembleia no dia 2 de maio. “Reforçamos o posicionamento, cada vez mais firme, de que, caso o presidente da República, Jair Bolsonaro, descumpra o compromisso público assumido por ele diversas vezes, os policiais da União não se manterão inertes diante do uso da valorização da segurança pública e da excelente imagem da Polícia Federal como ferramenta publicitária e de marketing político”, finalizou a ADPF.

