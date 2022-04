Conhecida como a segunda melhor data para o varejo, o Dia das Mães está aquecendo o comércio nesta semana. Pensando em oferecer uma melhor experiência aos consumidores, lojistas do Aterrado e a Associação de Moradores do bairro Barreira Cravo realizam no próximo final de semana, dias 30 de abril e 1° de maio, a Outlet Mix, um festival onde o consumidor poderá comprar produtos com até 70% de desconto.

O evento acontece das 10 às 19h, na sede da Associação de Moradores do Barreira Cravo, Rua 18, nº 1. Entre as opções estão roupas feminina, masculina e infantil, pijamas, calçados, acessórios e perfumaria. Além disso, os consumidores contam com gastronomia, cervejas artesanais e brinquedos para as crianças.