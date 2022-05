Uma carreta carregada com mais de 30 toneladas de cerveja pegou fogo na manhã desta segunda-feira (dia 23) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu na altura do KM 286, na pista sentido Rio, em Floriano. De acordo com as primeiras informações, o condutor conseguiu parar no acostamento e sair ileso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local chegou a ficar totalmente interditado, com cerca de 12 quilômetros de lentidão. Neste momento, no entanto, o tráfego já está fluindo pela faixa esquerda da pista.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e CCR Nova Dutra estão atuando no local.

Imagens: Redes Sociais