A Polícia Militar retirou, no domingo (dia 22), cinco câmeras de segurança instaladas pelo tráfico de drogas na comunidade do Morro do Santo Antônio, em Angra dos Reis.

Segundo os agentes, as câmeras eram utilizadas para vigiar a atividade policial através de uma central de monitoramento, desmantelada na tarde do sábado (dia 21). O equipamento estava instalado em postes e outros pontos para que os traficantes pudessem monitorar a ação da polícia no bairro.

Todo material foi levado para a delegacia de Angra.

Foto: PM