A noite de terça-feira (dia 30) foi dia de homenagens na Câmara de Volta Redonda. Os vereadores concederam a Medalha Getúlio Vargas, principal honraria do município oferecida pelo Poder Legislativo. O empresário Mauro Campos foi um dos agraciados, por meio de indicação do vereador Rodrigo Furtado (PSC).

“A medalha tem como principal objetivo agraciar pessoas cuja história pessoal se mistura com a de Volta Redonda. Mauro José Campos é um desses casos. Sua atuação, inclusive profissional, tem relação direta com o desenvolvimento desta cidade, o que o torna mais do que merecedor dessa honraria”, contou Rodrigo.

O parlamentar fez questão de lembrar durante a cerimônia que, além do sucesso como empreendedor, Mauro Campos tem a trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento social e econômico da região Sul Fluminense e com o setor da construção civil. “Ele tem atuado ativamente em importantes organizações. Com mais de 39 anos de carreira, segue à frente da gestão do Grupo Aceplan, que expandiu a atuação do empresário para além da construção civil, nos ramos do varejo alimentício, agropecuária, energia sustentável e gastronomia. Precisamos valorizar essas pessoas “, completou Rodrigo Furtado.

O empresário Mauro Campos agradeceu a indicação para a hobraria. “Com certeza é uma grande honra receber a medalha Getúlio Vargas, principalmente vindo do Vereador Rodrigo Furtado.F de um trabalho árduo e honesto e de muita dedicação, principalmente pela equipe que nós temos na Aceplan, o apoio da família e dos amigos”, disse.

“Espero que possamos continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de Volta Redonda, da região e de cada lugar onde nós atuamos e ainda vamos atuar. É uma satisfação inenarrável ter recebido essa homenagem e reconhecimento por tudo que fizemos nesses 36 anos de história. Agradeço ao vereador Rodrigo Furtado e a Câmara por essa oportunidade e por serem grandes parceiros nessa caminhada, buscando sempre o desenvolvimento da nossa cidade”, completou.