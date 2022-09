A construção de uma nova rodovia ligando Volta Redonda a Getulândia – facilitando o acesso dos turistas da região que seguem sentido a Angra dos Reis – foi uma das propostas defendidas pelo candidato a deputado estadual Nelson Gonçalves (PSD). E mais: o candidato, conhecido por conseguir asfalto em diversas rodovias, uma delas a RJ 155, ligando Barra Mansa a Angra dos Reis, garantiu que vai lutar pela implantação de um polo industrial às margens dessa nova rodovia.

“Moradores da nossa cidade, que acompanham meu trabalho, sabem o quanto luto por obras em rodovias, pois sei o quanto estradas de qualidade agilizam a nossa vida, garantem a segurança de motoristas e passageiros, incentivam o turismo e atraem novos negócios. É por isso, que busco recursos para estas obras”, ressaltou o candidato.

Além dessa rodovia, Nelson Gonçalves, quer ainda buscar recursos para obras em estradas rurais, garantindo maior agilidade no abastecimento de produtos agrícolas que abastecem a nossa região. O candidato acredita ainda que desta forma estará também fomentando o setor agrícola garantindo uma melhor qualidade de vida para o morador do campo.

“Consegui, quando deputado, pavimentação para inúmeras estradas, entre elas, Volta Redonda a Amparo e Amparo até a divisa com Minas Gerais, agora vou lutar pelas asfalto de Amparo ao Turvo e do Turvo a Conservatória, investindo com isso no Turismo Rural e no escoamento de produção que abastece as nossas casas”, concluiu Nelson.

Foto: Divulgação