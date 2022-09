A Polícia Militar prendeu na quarta-feira (dia 31), em Volta Redonda, um homem de 29 anos que portava duas armas e drogas. O carro que ele conduzia foi abordado pelos agentes na Rua Argentina, no bairro Vila Americana.

No veículo, os PMs encontraram uma pistola calibre 380 com 13 munições e uma sacola com 37 tiras de maconha, 19 sacolés de haxixe e cinco pinos de cocaína. Já na casa do suspeito, que fica na Cailândia, foi encontrada outra pistola, com kit rajada, carregada com 15 munições.

O homem foi levado para a 93ª DP e indiciado por posse e porte ilegal de arma e tráfico de drogas.

Foto: Divulgação Polícia Militar