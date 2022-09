Vassouras se consagrou como a capital do skate estadual, neste domingo (dia 4), com a inauguração da Skate Park, em comemoração aos 165 aniversário da cidade.

São 1.506,34m2 de área de lazer composta por uma das mais modernas pistas de skate, com moderno sistema de drenagem, que fica ainda mais atrativa por conta de um pergolado e uma pista para caminhada, no seu entorno. Tudo isso, com iluminação de Led garantindo a prática noturna do esporte.

O sucesso do espaço foi conferido de perto por skatistas de diversas cidades do estado que participaram do campeonato no formato “Best Trick”, para comemorar a inauguração, com a participação de atletas como Loran Jordy, campeão do Desafio Cemporcento Skate; Jonathan Mentex, campeão Brasileiro Amador Street; Maria Eduarda Oliveira, campeã Brasileira Street; Lucas Diniz, um dos melhores Skatistas de transição do país e Flávio Augusto, revelação do Vale do Paraíba.

O prefeito Severino Dias falou dos investimentos que o município vem fazendo destinados à cultura e ao esporte. Ele ressaltou a importância desses setores para a qualidade de vida da população, bem como o reflexo desses investimentos para a economia da cidade.

“Investir em esporte e cultura também é prioridade, porque os moradores da nossa cidade merecem se divertir e ter espaços de qualidades que garantam, por exemplo, a prática do esporte saudável. E mais: quando investimos em uma pista como esta estamos investindo em novos talentos já que o skate vem se destacando nas olimpíadas”, ressaltou Severino, lembrando que a pista é ainda uma homenagem a Raphael Alves dos Santos, servidor de carreira da prefeitura que morreu vítima da Covid-19.

A vice-prefeita, Rosi Silva, comentou que o Skate Park é uma conquista para toda a população. “O que nós estamos entregando não é apenas uma pista de skate, é um lugar que vai do espaço de convivência para a prática esportiva. Aqui temos um equipamento de nível profissional para incentivar os atletas da cidade e região. Estou muito feliz por ver isso acontecendo”, disse Rosi.



PISTA

Classificada pelos apaixonados pelo esporte, como uma das mais modernas do estado do Rio de Janeiro, o Complexo Skate Park, convida ao desafio com rampas – snake e bowl, para skate Longboard, permitindo manobras do nível zero ao mais fundo.

O espaço oferta ainda a modalidade street, para skate tradicional, que simula os elementos naturais encontrados nas ruas, como praças rampas, corrimão, bordas de jardins, entre outros.

A pista foi projetada ainda para atender a outros tipos de esporte como patins, e em alguns lugares pode ser utilizada para bicicletas ou patinete.



A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, comentou que o Skate Park é uma conquista para toda a população. “O que nós estamos entregando não é apenas uma pista de skate, é um lugar que vai do espaço de convivência para a prática esportiva. Aqui temos um equipamento de nível profissional para incentivar os atletas da cidade e região. Estou muito feliz por ver isso acontecendo”, disse Rosi.

Foto: divulgação