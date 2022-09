O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, realizou na última quarta-feira (dia 31) um ato político na Náutica Porto Real, onde mais de duas mil pessoas estiveram presentes. A ocasião contou com o candidato a vice-governador, Washington Reis e a presença do deputado estadual Rosenverg Reis e do deputado federal Gutemberg Reis. Em suas falas, os candidatos reforçaram o compromisso com o município, e, além disso, destacaram a parceria com Serfiotis na busca de uma política eficiente e voltada para o crescimento da cidade de Porto Real.

Os irmãos Rosenverg e Gutemberg Reis destacaram a importância do prefeito Serfiotis no cenário político e assumiram o compromisso de representar Porto Real na Alerj e na Câmara dos Deputados. “Serfiotis é incansável, construiu ótimas relações quando foi Deputado Federal. Vou continuar atuando firme em defesa dos municípios, em especial pela cidade do meu amigo, Alexandre”, disse Rosenverg. “Serei o Deputado Federal de Porto Real e vou lutar pela cidade, assim como o nosso antigo deputado federal Alexandre Serfiotis fez com enorme competência”, finalizou Gutemberg.

O candidato a vice-governador, Washington Reis reafirmou o compromisso com o interior do Estado. “Fui um grande amigo do ex-prefeito, Jorge Serfiotis, e tenho a honra de seguir junto com seu filho Alexandre para fazer a cidade voltar aos seus tempos áureos. Nosso objetivo não é vir aqui e apenas apresentar propostas, mas sim afirmar nosso compromisso em seguir investindo no interior do Estado, para que assim, todos sejam beneficiados através das políticas públicas”, disse Washington.

Já Serfiotis apresentou à população de Porto Real os seus candidatos, informando as realizações e parcerias de sucesso feitas em prol da cidade. “Em pouco menos de 2 anos, já conseguimos iniciar grandes obras no município e vamos construir o nosso Hospital dos Olhos, fruto de uma parceria sólida com o nosso governador Cláudio Castro. O senador Romário enviou para Porto Real mais de R$ 5 milhões de emenda, já os deputados Rosenverg e Gutemberg Reis são parceiros importantes na ALERJ e na Câmara dos Deputados. Ao lado desse grupo, apoiando nosso presidente Jair Bolsonaro, quero seguir trazendo grandes investimentos para o município, e sabemos que ter parceiros dessa grandeza, faz com que nossa cidade siga no caminho do crescimento, trazendo diversos benefícios aos nossos moradores”, frisou o prefeito Serfiotis.

Também estiveram presentes o Prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, seu vice-prefeito, Vitinho, diversos vereadores dos municípios de Porto Real, Quatis e Resende, além de candidatos a deputado federal e estadual.