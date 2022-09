A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, realiza mais um mutirão de cadastramento para a castração de cães e gatos. Desta vez, a tenda do CastraPet estará na Vila Ursulino, entre esta quinta-feira e sábado, das 9h às 16h. A estrutura será montada em frente à quadra poliesportiva do bairro. O Programa faz parte do RJPET, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pesca e Abastecimento.

Os animais resgatados por protetores independentes, ONGs (Organização Não Governamental) ou com tutores de pessoa física, podem ser castrados gratuitamente pela Prefeitura depois do cadastramento.

Para os protetores independentes, o procedimento pode ser realizado em até oito animais por mês, já as pessoas físicas se limitam em apenas um procedimento pelo mesmo período.

Para o cadastro, é necessária a apresentação de identidade com foto, comprovante de residência, comprovante da prática de protetor, declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor, dados completos do local de acolhimento dos animais, telefone e e-mail.

O Programa RJ-PET é necessário para reduzir o número de animais abandonados, ao diminuir os nascimentos não planejados, e controlar o número de zoonoses. Em Barra Mansa, duas clínicas são conveniadas ao Programa, além do Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais Ltda).

Mais informações podem ser obtidas pelo celular (24) 99328-3924, que foi disponibilizado para agendamento de serviços e esclarecimentos de dúvidas, além do telefone fixo do órgão: (24) 2106-3547. O cadastramento também pode ser realizado no site https://rjpet.com.br

Foto: Felipe Vieira