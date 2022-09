A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 28, a vistoria de um terreno que apresenta risco de deslizamento. A área está localizada na Rua Ipanema, no bairro Vista Alegre.

De acordo com o Gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, a Guarda Ambiental recebeu a denúncia de movimentação irregular de solo. “Assim que fomos informados do corte do talude, encaminhamos uma equipe para o local, mas não encontramos o responsável pela obra. De imediato solicitamos uma avaliação da Defesa Civil para dar um diagnóstico mais preciso da situação”, disse.

Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, foram identificadas duas situações no local. “Há dois riscos, primeiro para as casas que estão na parte de cima da área e, segundo, do material deslizar e obstruir a via. A orientação é que o proprietário pare imediatamente de movimentar o solo e que procure a prefeitura para fazer a contenção correta”, esclareceu João Vitor.

Em caso de flagrantes de situações semelhantes, a Prefeitura orienta a população a acionar a Guarda Ambiental e a Defesa Civil pelos telefones (24) 2106-3408 e 199.

Foto: divulgação