Ação vai beneficiar principalmente estudantes, trabalhadores e pessoas que precisam de transporte no fim de semana

A população de Volta Redonda vai ganhar mais viagens no transporte público. Com previsão de entrarem em vigor no dia 6 de outubro (quinta-feira), 244 novos horários serão acrescidos pela prefeitura em 13 linhas de ônibus municipais, além de uma linha que foi criada (entre os bairros São Carlos e Belvedere) – totalizando 14 itinerários beneficiados somente nesta primeira fase.

Essa ação vai garantir cerca de 2.350 viagens por mês em novos horários e outros que foram retomados. As novas viagens serão em horários e dias nos quais os ônibus deixaram de passar durante a pandemia. Apesar disso, ainda restarão lacunas a serem preenchidas e se o projeto der certo, mais linhas serão abrangidas.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que o objetivo é resolver o problema da população, que sofre com a má qualidade do transporte público, frisando que não haverá aumento no valor da passagem. Mais: Neto explicou que toda a operação é emergencial, enquanto se resolvem questões judiciais (como da falência da Sul Fluminense), e até que se possa fazer uma licitação ampla das linhas.

“A Prefeitura está pensando em quem está no ponto de ônibus esperando. Quem está lá tem pressa. Não se tem notícia de uma licitação de linhas de transporte público no país que tenha levado menos de três anos. Enquanto se resolvem questões judiciais e burocráticas, é nossa obrigação garantir o transporte das pessoas”, disse.

Os horários vão atender principalmente estudantes e trabalhadores, além de pessoas que precisam se deslocar aos fins de semana e feriados. “É obrigação da prefeitura manter ativo todos os serviços essenciais e o transporte é um deles. Por exemplo, quando uma pessoa vai ao hospital público atrás de um exame e a unidade não tem condições de realizar, a prefeitura contrata alguma empresa até que o governo municipal consiga oferecer. No transporte é a mesma coisa: é obrigação do Poder Público oferecer a viagem, mesmo que seja para uma pessoa”, ressaltou o prefeito.

Os novos horários disponíveis aqui (no arquivo em PDF) serão atualizados no site da prefeitura em breve. Confira abaixo as linhas atendidas com as novas viagens:

Nova linha criada

110 (São Carlos – Cajueiro)

Linhas Atendidas

Viação Elite

100 (Monte Castelo – Cajueiro)

205 (Água Limpa – Conforto)

205-B (Água Limpa – Conforto, via Pedreira)

220 (Dom Bosco – Conforto)

240 (Vila Americana – Conforto)

255 (Caviana – Vila)

Viação Cidade do Aço

125 (Ponte Alta – Roma II, via Siderópolis)

Viação Pinheiral

210-B (Três Poços/Vila Rica – Vila, via Mirante e Rodovia do Contorno)

420 (Três Poços, via Aterrado/Aero/Barreira Cravo)

Viação Sul Fluminense*

305 (Santa Rita do Zarur – Jardim Amália II, via Santa Cruz II-Vila)

310 (Santa Rita do Zarur – Açude)

445 (Jardim Cidade do Aço – Circular Amaral Peixoto, via Vila-Retiro)

450-A (Nova Esperança – Circular Rua 6)

*As linhas operadas pela Sul Fluminense terão seu destino definido pela Justiça.

Secom/PMVR