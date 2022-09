Em 28 de setembro de 1989, um grupo de 30 médicos se uniu em torno de um fundamento: gerar melhores condições de trabalho e renda com o compromisso de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas. O sonho se transformou em realidade e hoje a Unimed Volta Redonda completa 33 anos sendo um dos principais geradores de emprego da região. São mais de 2 mil postos de trabalho gerados diretamente e mais de mil empregos indiretos. “Uma de nossas prioridades é exercitar o nosso papel cooperativista, por meio do interesse pela comunidade, investindo em diferenciação dos nossos serviços e, consequentemente, contribuindo com o desenvolvimento da cidade e geração de valor”, afirma o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Vitório Moscon Puntel.

O impacto, ao longo de mais de três décadas de história, vai além. A Unimed, uma Cooperativa que surgiu com a união de médicos, é hoje composta por mais de 460 médicos cooperados que entregam serviços de saúde de ponta para os moradores da região. O Hospital Unimed Volta Redonda é referência no estado do Rio de Janeiro em cirurgias de alta complexidade. “Diferente do que acontecia há anos atrás, hoje o morador da região tem todo o percurso assistencial em um só lugar sem precisar se deslocar aos grandes centros para ter acesso à tratamento e tecnologias modernas”, observa Vitório.

Como exemplo, o presidente da Cooperativa cita que o hospital é o único fora da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com autorização para realizar transplante de medula óssea.

E a intenção é se consolidar cada vez mais como referência em serviços de saúde. Uma das prioridades é ampliar a oferta dos atendimentos oncológicos. Somente neste ano, foram mais de R$ 34 milhões na compra dos equipamentos de Radioterapia e PET-CT, que permitem diagnóstico mais preciso, fundamental para o sucesso do tratamento de um câncer. Até dezembro, serão inaugurados o Centro Integrado de Nefrologia e o novo serviço de diagnóstico por imagem com ressonância magnética no bairro Aterrado. Para os próximos anos, está previsto a realização de cirurgias robóticas e de transplantes de rim, córneas, tecido e fígado.

Vitório observa que a incorporação de avanços em diagnóstico e tratamentos são essenciais para oferecer o que há de mais moderno e melhor aos clientes. Entretanto, ele ressalta que mais do que entregar somente serviços, é priorizado que os investimentos feitos tragam uma experiência única de cuidado, que norteia o Jeito Unimed de Cuidar (JUC). Ele avalia que o compromisso de cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, pautado nos valores de gentileza, respeito e competência, é uma das principais contribuições da Cooperativa para a cidade, o que reflete também na relação de confiança construída, seja com o colaborador, o médico cooperado, conselhos, o cliente e o fornecedor. “Temos a certeza de que se nos mantivermos fiéis a esses valores, continuaremos crescendo e fazendo a diferença na vida das pessoas”, celebra o presidente da Unimed que tem ao seu lado na Diretoria, a vice-presidente, Dra. Elaine de Fatima Nogueira e a diretora, Dra. Isis Lassarote.

Foto: Divulgação