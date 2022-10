O candidato Cláudio Castro (PL) venceu a disputa ao governo do Rio de Janeiro, com 58,24% dos votos válidos. Marcelo Freixo (PSB) ficou em segundo lugar, com 27,66% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 91,33% das urnas.

Formado em direito, Castro, 43 anos, foi chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) por 12 anos. Em 2016, foi eleito vereador da cidade do Rio. Em outubro de 2018, foi eleito vice-governador na chapa com Wilson Witzel. Após o impeachment de Witzel, Castro tomou posse como governador efetivo em 1º de maio do ano passado. Concorre à reeleição pela coligação Avante/DC/MDB/PL/PMN/Podemos/PP/PROS/PRTB/PSC/PTB/Republicanos/Solidariedade/União Brasil. O ex-prefeito de Duque de Caxias e ex-deputado federal, Washington Reis (MDB), de 55 anos, era o vice da coligação, mas renunciou. O atual vice é o deputado Thiago Pampolha.

Com informações da Agência Brasil