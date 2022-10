Um jovem, de 24 anos, foi atropelado na tarde deste domingo (dia 2), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 15h30, na altura do km 295, no distrito de Floriano.

Segundo apurou a Polícia Rodoviária Federal, o rapaz, ao tentar atravessar a pista no sentido Rio, caiu faixa de rolamento e foi atropelado por uma caminhonete S10. O condutor do veículo parou no local, acionou o socorro da concessionária e aguardou a chegada das equipes de atendimento e da PRF.

Ainda conforme as informações, a vítima chegou a receber os primeiros atendimentos da equipe de resgate da CCR RIO SP no local, mas, devido às lesões sofridas, teve parada cardiorrespiratória e veio à óbito dentro da ambulância ainda no local. O condutor da caminhonete, de 72 anos, nada sofreu.

Foto: Divulgação PRF