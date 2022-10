Na sexta-feira (dia 14) foi realizada uma reunião na Comunidade São Francisco, no bairro Retiro, para se discutir a drenagem da Avenida Euclides Figueiredo. Estavam presentes, além da população e do vereador Hálison Vitorino, Wanderley Dias, presidente da Associação de Moradores do bairro, Poliana Moreira, secretária de Infraestrutura (SMI) e o Abimailton Pratti, presidente do Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano (IPPU).

A drenagem da Avenida Euclides Figueiredo é uma obra importante pois os moradores do local sofrem com constantes enchentes nos períodos de chuva. O projeto já existe há alguns anos e, finalmente, poderá ser executado.

“Eu estou aqui primeiro porque acredito nesse tipo de reunião onde a população é ouvida. E segundo que o prefeito, junto com seus secretários, que inclusive estão aqui presentes, irão concretizar essa luta de anos. É só observar o quanto tem olhado para nossa comunidade do Retiro, fruto de uma grande parceria entre os poderes”, enfatizou o vereador Hálison Vitorino.