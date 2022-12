A prefeitura de Vassouras inaugurou, no domingo (dia 4), a quadra de areia Marilda Gomes Ferreira, que vai funcionar em anexo ao Estádio Municipal Ernani do Amaral Peixoto.

A quadra foi viabilizada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, com verba advinda de contrapartida social de projetos incentivados pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro.

A vice-prefeita de Vassouras, Rosi Silva, participou da cerimônia e comentou a sobre a importância dos investimentos no esporte que estão sendo realizados na cidade. “Fico muito feliz em participar deste momento, em um ano onde estamos entregando novos equipamentos esportivos e ainda reformando outros em diversos cantos da cidade. Como o prefeito Severino sempre diz, o foco do nosso governo é trabalhar para dar qualidade de vida para a população. Investir no esporte é investir nos jovens e em opção de lazer para as famílias vassourenses”, disse Rosi.

A partir do próximo ano será implantado no espaço um projeto para aulas gratuitas de futevôlei para a população. E para quem tiver interesse em utilizar o espaço público, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e agendar um horário.

“Nós estamos buscando democratizar ao máximo o acesso da população às práticas esportivas. Já desenvolvemos, ao longo do ano, inúmeras atividades nos núcleos esportivos dos bairros e distritos e estamos vendo o quanto a população tem se beneficiado com isso”, comentou o secretário de Esporte e Lazer do município, Luiz Mário.

Estiveram presentes na cerimônia o deputado estadual, Anderson Moraes; o subsecretário de Esporte do Estado, Fabricio Repsold; e o vereador Cássio Cardoso.

Foto: divulgação