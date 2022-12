Fé, oração, emoção e partilha marcaram a celebração de 100 anos da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda. O evento aconteceu no domingo (dia 4), na Ilha São João, em Volta Redonda, com a presença de 15 mil fiéis. Com a presidência de Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, a Santa Missa marcou a história da Região Sul Fluminense.

Estiveram presentes na solenidade mais de 14 Bispos, dentre eles, o Cardeal Metropolita, Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro; Dom José Francisco Rezende Dias, Presidente do Regional Leste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e Arcebispo de Niterói; Dom Geraldo Majella de Castro, Arcebispo de Pouso Alegre, Minas Gerais; os Bispos Eméritos da Diocese, Dom João Maria Messi e Dom Francisco Biasin; Bispos do Regional Leste 1 e o Clero Diocesano. Representantes dos 12 municípios que compõem o território Diocesano participaram da Santa Missa, entre prefeitos, secretários e vereadores, além de cristãos de outras Igrejas.

Bandeirinhas dos quatro vicariatos (Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende e Volta Redonda) foram agitadas com alegria na Ilha São João. Pastorais, movimentos diocesanos, religiosos e religiosas puderam ser vistos com suas identificações, verdadeiro sentido de unidade. Durante a tarde, os fiéis participaram do Santo Terço e, ao final da Santa Missa, o show com a Irmã Ana Paula CMES. Além disso, os presentes prestigiaram a praça de alimentação e Stands de parceiros e Paróquias da Diocese.

O Cardeal Metropolita, Dom Orani João Tempesta, em nome de toda a província eclesiástica, saudou os fiéis e relembrou a caminhada jubilar da Diocese. “Bendizemos a Deus pela Celebração do Centenário Diocesano. Relembramos todo a jornada de preparação do ano Jubilar com o triênio e a abertura no final de 2021. É Uma alegria poder estar com o povo de Deus agradecendo por todas as realizações. O ano Jubilar é o tempo da graça, oportunidade única para todos nós batizados. Louvamos ao Senhor com entusiasmo pelos acontecimentos destes momentos que marcaram a história. A partir de agora, a missão é olhar para frente, antenados com os desafios do futuro, lembrando com fervor do Centenário Diocesano e, sobretudo, com a certeza que Deus foi fiel conosco”, disse o Cardeal.

O Arcebispo de Niterói, Igreja Mãe da Diocese, Dom José Francisco Rezende Dias, Presidente do Regional Leste 1 da CNBB, reviveu o desmembramento das Dioceses de Barra do Piraí -Volta Redonda e Campos dos Goytacazes. “Há 130 anos foi criada a Arquidiocese de Niterói, que compreendia todo o estado do Espírito Santo e a maior parte do estado do Rio de Janeiro. 30 anos depois, no ano de 1922, as duas Dioceses foram criadas. Neste dia 4 de dezembro, 100 anos após a fundação, na condição de Arcebispo e como Presidente do Regional, quero expressar a alegria em participar deste momento histórico de ação de graças a Deus, trazendo no coração, todas as pessoas que fizeram e que fazem parte desta bonita e marcante vivência da Igreja no Sul Fluminense. Celebrar 100 anos, é momento de parada para fazer festa, depois da caminhada de preparação buscando reconhecer a presença do Senhor que faz história conosco. Ele é fiel, apesar de nossas infidelidades e fraquezas, mas Deus nos inspira e impulsiona diante dos desafios, continuando presente em nosso meio, chamando a ser Igreja, sempre em comunidade, testemunhando a fraternidade e o seu Reino de Amor”, pontuou Dom José Francisco.

“Agradecemos a presença dos fiéis de todas as regiões da Diocese, com suas bandeiras, camisas e outras identificações. Não podemos deixar de reconhecer os trabalhos dos voluntários que movimentaram a infraestrutura deste Centenário. A festa é nossa e, rendemos graças a Deus por todos os acontecimentos neste triênio. Sentimos também honrados com a presença dos Bispos irmãos que estiveram conosco nesta data. Rendemos graças a Deus pelo momento”, revelou Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano.

Bênção Papal

Por autorização do Santo Padre, o Papa Francisco, o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique concedeu a Bênção Papal com indulgência plenária aos fiéis. A bênção foi dada ao final da Santa Missa.

Nova Co-Catedral

Ao final da Santa Missa, Dom Luiz Henrique, autorizado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, anunciou a mudança da Co-Catedral para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Conforto, em Volta Redonda.

Santuário Mariano de Nossa Senhora das Graças

Teremos mais um Santuário em nossa Diocese, agora, o Santuário Mariano de Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. Em breve, será anunciada a data para a elevação da Igreja em Santuário.

Neste ano, fruto do III Congresso Eucarístico, foi criado o Santuário Coração Eucarístico de Jesus, em Floriano, Distrito de Barra Mansa. Este, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra.

Gesto concreto

Como gesto concreto em ação solidária, a Diocese arrecadou neste domingo 1,5 toneladas de alimentos não perecíveis. O movimento irá colaborar com as famílias mais necessitadas da região.

