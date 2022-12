Durante o mês de dezembro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, através da Gerência de Turismo, promove a Feira de Artesanato Edição Especial de Natal. O evento começou nesta segunda-feira (dia 5), na Rua Monsenhor Costa, ao lado da Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro, e continua até o dia 24, sempre de 9 às 19h.

De acordo com a gerente de Turismo, Bhella Santos, a Feira Especial de Natal tem como objetivo fomentar o artesanato no município, gerando emprego e renda e apoiando a atuação de microempreendedores, artesãos e artistas da cidade.

“O artesanato como um fator econômico é um salva-vidas social. Dessa forma, a produção do trabalho manual acaba por se mostrar como uma alternativa a muitas famílias e complementando a renda no final do mês. Aqui em Barra Mansa não é diferente. A Economia Criativa é valorizada com qualificação, locais públicos para exposição de produtos artesanais, entre outras coisas”.

Bhela informou que atualmente há cerca de 700 artesãos cadastrados, sendo que mais da metade deles tem a Carteira Nacional do Artesão. “E para 2023 temos políticas públicas voltadas para o artesanato. Aguardem”, comentou.

A Feira de Natal conta com 100 artesãos em revezamento para comercialização de artigos natalinos, enfeites para casa, bonecos, doces e biscoitos gourmet, entre outros itens de artesanato.

Uma das artesãs participantes é Paula Almeida, que comercializa os suspiros que produz.

“Estamos bem confiantes e com ótimas expectativas para a feira. Acreditamos que a movimentação vai ser boa e, se Deus quiser, este ano vai ser bem melhor do que no ano passado”, comentou.

Outra vendedora presente é Benedita Maria Reis, que vende itens de costura criativa, incluindo peças de Natal, caminhos de mesa, panos de prato e toalhas.

“Já participei nos anos anteriores e sempre consegui superar minhas expectativas. Este ano vai ser melhor ainda”, contou a artesã.

Bhella Santos informou ainda sobre uma novidade da edição da feira em 2022.

“Todos os dias, além de presencial, a feira vai acontecer no modo virtual, com lives diárias fazendo um tour pelo evento e contatando diretamente os artesãos. Dessa forma, as pessoas poderão fazer seus pedidos através dos contatos que serão exibidos nas lives”, contou.

Mais informações sobre o trabalho da Gerência de Turismo podem ser obtidas pelo telefone (24) 2106-3480 e pelo e-mail turismopmbm@gmail.com, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Foto: Paulo Dimas