Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, nas últimas 48 horas, na região, dois veículos roubados. A primeira ação ocorreu em Volta Redonda, na manhã desta terça-feira (dia 6), quando os policiais abordaram um Fiat/Strada com placas de São José do Rio Preto/SP. O veículo estava adesivado com a identificação de uma loja de materiais de construção e chamou a atenção dos agentes, pois a consulta aos sistemas indicava que a propriedade do veículo seria de outra loja do mesmo segmento.

Segundo a PRF, foi realizada inspeção veicular minuciosa, verificando que vários itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo o veículo original com registro de roubo em agosto do ano passado. Questionado ao proprietário da loja e responsável pelo veículo sobre a procedência da caminhonete, ele alegou que havia herdado de seu pai há uns 10 meses e que o pai havia comprado o veículo em Pedra Bonita/MG. Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado junto com a caminhonete para a 93ª DP (Volta Redonda) para registro de receptação de veículo roubado e recuperação do veículo, avaliado em cerca de R$ 82 mil, segundo tabela FIPE.

Outra ação ocorreu na tarde do domingo (dia 4), na Dutra, em Floriano, Barra Mansa, onde a equipe da 7ª DEL PRF teve a atenção voltada para um Hyundai I30, ostentando placas de Votorantim/SP e tendo como ocupantes três pessoas. O passageiro, de 23 anos, se apresentou como proprietário do veículo, alegando que o havia comprado há cerca de um mês através de um anúncio no Facebook. Após análise, constatou-se que o carro era um clone, sendo o original licenciado no Rio e com registro de roubo em julho deste ano. O indivíduo foi detido e encaminhado junto com o veículo e os demais ocupantes para a 90ª DP (Barra Mansa). O veículo recuperado, modelo 2015, é avaliado em torno de R$ 68 mil, conforme tabela FIPE.

Foto: Divulgação PRF