Uma ação conjunta entre agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em furtos. O fato ocorreu na tarde de terça-feira (dia 16), na altura do km 164 da Rodovia Presidente Dutra, no Rio.

Na ocasião, a equipe da PRF abordou um Gol preto, com dois ocupantes, e verificou que ambos tinham anotações criminais por roubo e receptação. Ao ser realizada revista no interior do veículo foram encontrados materiais para arrombamento de estabelecimentos, como escada, pé-de-cabra, ferramentas, corda, além de R$ 1.422, em espécie.

Segundo a PRF, os indivíduos não conseguiram explicar a razão do material e nem a origem do dinheiro. Com o auxílio da 89ª DP (Resende), foi constatado que os dois seriam os suspeitos de terem realizado um furto em uma casa lotérica localizada no Shopping Patiomix, em Resende, no último dia 4.

Também foi descoberto, junto ao GAB – Grupo Antirroubo a Banco do DEIC da Polícia Civil de Goiás, haver uma investigação em andamento envolvendo os indivíduos abordados por fazerem parte de uma quadrilha especializada em furtos realizados em Goiás e Maranhão, e que poderia estar agindo em todo o Brasil.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à dupla s e a ocorrência encaminhada para a delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação PRF