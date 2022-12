“Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade”. O pensamento de Yoko Ono reflete bem o momento que Úrsula Kopke, ex-aluna de Ciências Biológicas no UniFOA, vem passando. Natural de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, e com 29 anos de idade, Úrsula foi aprovada para cursar mestrado em Genômica Médica em duas conceituadas universidades no Reino Unido. No entanto, para a realização desse sonho pelo qual batalha há tantos anos, ela vai precisar de ajuda.

“Eu ganhei bolsa parcial, porém, com um câmbio desfavorável, o restante do valor do curso ficou financeiramente inacessível para mim. Por isso, decidi criar uma vaquinha online para arrecadar recursos. Ao fazer sua doação, você não apoia somente meu sonho de me qualificar em genômica humana, mas também dá suporte para uma etapa fundamental na minha formação de cientista na área de saúde humana”, destaca.

A ajuda financeira servirá para Úrsula arcar com as despesas do curso e todas as despesas comuns de um estudante, como aluguel, alimentação, transporte, entre outras. “Um ponto positivo é que o visto de estudante no Reino Unido permite trabalhar meio período. Sem isso, esse sonho seria impossível porque eu não tenho dinheiro para me manter um ano apenas estudando”, acrescenta a estudante.

Uma curiosidade: Úrsula também é bacharel em Comunicação Social e foi durante participação em um congresso internacional sobre neurociência aplicada à comunicação que se apaixonou pela área científica.

“O problema era que neuro era um assunto distante da minha área, mas aceitei o desafio. Pedi coorientação de diferentes especialistas e escrevi uma monografia sobre como os hormônios afetam a percepção das mulheres em relação a algumas campanhas de marketing. Foi muito inovador para a instituição – a primeira aluna a debater um tema tão científico. Como resultado, apresentei-o em um congresso na Harvard University (Brasconference – 2016) e, também, publiquei como um livro, que atualmente está disponível na Amazon. Durante este curso, recebi dois anos de bolsa integral, bem como uma bolsa de pós-graduação. Em 2017, decidi que valia a pena tentar o meu sonho de ser cientista”, relembra Úrsula.

Graduação

A graduação em Ciências Biológicas teve início no UniFOA, onde Úrsula chegou a ser presidente do Diretório Acadêmico do curso, em 2018. Durante sua passagem pela instituição, também foi aprovada nos cursos de verão da UFABC (Santo André/SP), em Neurociência Cognitiva, e UFSC (Florianópolis/SC), em Biologia Molecular e Genômica.

Carlos Sanches foi professor de Úrsula no UniFOA e lembra de tê-la conhecido em um evento pela Semana da Biologia, um ano antes de seu acesso à faculdade.

“Viajei no tempo ao receber a notícia da Úrsula. Ela sempre foi uma aluna de muito destaque e que buscou de cara a iniciação científica. Sempre com notas excelentes, muito dedicada. Uma pessoa que não se cala e está cada vez mais buscando esclarecimentos. Eu percebi um potencial gigantesco para o que ela busca hoje, e estar de frente com uma notícia como essa é motivo de muito orgulho”, destaca Sanches. “Mesmo ela não tendo concluído o curso na nossa instituição, a gente iniciou a trajetória da pesquisa no sangue dela. Como ex-professor, desejo muita sorte e faço votos de que ela continue sendo essa pessoa dedicada, com toda a competência e tenho certeza de que grandes descobertas irão sair de suas mãos”.

Após iniciação no UniFOA, em 2019, Úrsula foi aprovada na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), uma das cinco maiores do país.

“Ao longo do meu curso, participei de muitos congressos nacionais e internacionais e fiz muitos cursos complementares em diferentes institutos de renome em todo o país. Nesse mesmo ano, fiz uma vaquinha online para fazer um curso de oncologia molecular no hospital de referência em câncer infantil no Brasil, o Hospital do Amor (Barretos, São Paulo). Eu tinha passado, mas não tinha dinheiro suficiente para ir. Muitas pessoas apoiaram meu sonho e eu passei uma semana aprendendo sobre metodologias não invasivas de detecção de câncer. Isso me levou à área atual em que quero aprofundar meus estudos”, explica Úrsula, que se formou em outubro de 2022 pela instituição.

Ela também estagiou no laboratório de Bioengenharia do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia do Brasil (Inmetro) e no Laboratório de Genética Humana da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

Genética

O compromisso com a genética tem ligação com a vida pessoal de Úrsula, uma vez que decidiu seguir a área em homenagem à avó, vítima de um câncer no intestino há dez anos.

“Naquela época, não havia muitas técnicas moleculares não invasivas para diagnosticar o câncer, nem profissionais com qualificação em genética disponíveis nas proximidades para apoiá-la. Ela morreu porque os cuidados de saúde no meu país visam tratar doenças, e não preveni-las. Resolvi fazer algo a respeito disso”, conclui.

Funções

Falando em vida pessoal, atualmente Úrsula reside em Xerém, onde fica um dos polos da UFRJ. O distrito de Duque de Caxias, aliás, é conhecido por ser ‘a terra do Zeca Pagodinho’.

“Ele [Zeca] aparece por aqui quase sempre para comprar jornal domingo de manhã na banca em frente da minha kitnet. Eu me divido entre trabalho e estudo desde os 19 anos. Aos 23, depois de me formar da primeira faculdade, fui morar sozinha para começar biotecnologia. Eu morava em Resende com minha mãe e dois irmãos, e fui para uma república, em Volta Redonda, para estudar no UniFOA. Depois, mudei para uma kitnet e peguei minha cachorrinha, que é o amor da minha vida toda. Tenho um companheiro de vida e vamos comemorar 13 anos juntos em janeiro. Sim, conheci ele na escola (risos). Ele mora em Volta Redonda e foi fundamental nesse processo, apoiando-me e acolhendo-me quando eu estava sem forças e queria desistir, pela rotina pesada”, relata a jovem.

“Com a pandemia, tudo se tornou online, e eu fiquei por xerém mesmo. Agora eu dou aula somente pela internet porque todos os alunos preferiram ficar comigo online, ao invés de trocar de professora e ir para o presencial. Eu tenho os melhores alunos, sério”, emociona-se.

Como ajudar

Para contribuir com o sonho de Úrsula Kopke e ajudá-la a cursar mestrado em Genômica Médica no Reino Unido, basta fazer uma doação, de qualquer valor, pela vakinha solidária no link: www.kickante.com.br/vaquinha-online/ajude-a-ursula-a-fazer-mestrado-em-genomica-medica-no-reino-unido. Caso prefira, você pode doar também pelo PIX ursulakopke@gmail.com (conta reservada apenas para essa campanha).

Durante o fechamento desta reportagem, Úrsula contatou a equipe da Folha do Aço para informar que passou em mais um programa: o Mestrado em Genômica Humana, no concorridíssimo programa integrado da Saint George’s com a King’s College, em Londres. As duas instituições são consideradas as melhores em saúde humana da Europa, sendo a Kings a 37ª melhor do mundo pelos rankings internacionais.

Foro: arquivo pessoal