A Arena Esportiva do bairro Voldac recebe neste sábado (dia 10), a partir das 10h, a abertura da Olimpíada da Pessoa com Deficiência, a Olimpede. A competição reunirá atletas de vários lugares do Brasil.

“A reconstrução da nossa cidade conta com a volta dos projetos e eventos que já são tradição, mostrando que estamos no caminho certo para voltarmos a ser referência em todas as áreas, incluindo no esporte e no cuidado das pessoas com deficiência”, destacou o prefeito Neto (sem partido).

As disputas serão realizadas na Arena Esportiva do bairro Voldac, no Parque Aquático Municipal e no ginásio do bairro Santo Agostinho. Em 2022, a edição vai oferecer as modalidades de futsal para deficientes auditivos e os esportes paralímpicos: badminton e taekwondo. Também haverá disputas de atletismo, natação, futsal, tênis de mesa, xadrez, dominó, dama, além das provas adaptadas como: chute a gol, zig-zag, cabo de guerra e voleibol especial.

“Além de garantir o direito constitucional ao esporte e ao lazer, a Olimpede proporciona o intercâmbio e a integração social das pessoas com deficiência, contribuindo para o exercício da cidadania”, afirmou a secretária municipal de Esporte e Lazer. A Olimpede é destinada às pessoas com deficiência e às entidades, escolas e instituições especializadas em atender esse público. O objetivo é realizar uma competição esportiva de caráter participativo e inclusivo, com suas regras e procedimentos adaptados especialmente às pessoas com deficiência.

Na edição anterior, realizada pela última vez em 2015, participaram cerca de três mil paratletas representando 51 cidades de cinco estados – Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Pará.

Foto: Divulgação/PMVR