Registros do Ministério da Saúde colocam em alerta o país em relação ao crescimento no número de casos de dengue. O Brasil registrou 978 mortes por dengue em 2022. Até o último dia 5, o total acumulado neste ano já supera o verificado em cada um dos últimos seis anos.

Para frear uma nova epidemia da doença, as secretarias municipais de Saúde estão convocando a população para colaborar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Campanhas de conscientização para cuidar de quintais e jardim vêm sendo realizadas. Em Volta Redonda, moradores da Vila Santa Cecília andam apreensivos com a situação de abandonado do Clube Recreio do Trabalhador, pertencente à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Mais de dois anos se passaram do fechamento definitivo do complexo esportivo, e desde então as instalações do histórico complexo esportivo não passam por manutenção e conservação periódica. Aparentemente, a situação mais grave é na área das piscinas, sendo a principal a que tem raia olímpica. Fotos revelam que a água não foi retirada e a coloração atual é em tom esverdeado.

“As piscinas estão totalmente largadas e isso coloca em risco os moradores do bairro, pois o local acaba se transformando em criadouros de larvas da dengue. Estamos no período de chuvas e normalmente a água já fica empoçada, virando foco”, disse um morador da Vila, que preferiu não se identificar. “Se não houver cuidado, vamos ter número recorde de doentes na cidade”, observa.

Uma aposentada, que também pediu anonimato, disse que ficou assustada com a coloração da água e que, mesmo sabendo que o mosquito prefere água limpa, o local necessita de cuidados. “Sabemos que a CSN não tem interesse na utilização do espaço, mas é de sua responsabilidade a manutenção do local para que não coloque em risco a população. Se não fizer, que as autoridades tomem providências para notificar e multar a empresa”, sugere.

A Folha do Aço apurou que com o fechamento do Recreio do Trabalhador, a CSN contratou empresas para ficarem responsáveis pela segurança patrimonial e conservação do complexo, além da limpeza das piscinas. Procurada, a assessoria de Comunicação da CSN não retornou o contato até o fechamento desta edição.

A secretaria de Comunicação Social da Prefeitura, por sua vez, informou que a Vigilância Sanitária está sempre em contato com a administração e zeladoria do Recreio do Trabalhador. “É feita vistoria no local e, já que houve denúncia, vamos entrar em contato para vistoriar novamente, já que tem algum tempo que estivemos no local. Mas, normalmente, o mosquito não se desenvolve nessas piscinas verdes”, explicou a Secom em contato com a reportagem.

Dengue

Segundo os dados do ministério, o número de casos prováveis de dengue cresceu 175,1% este ano, em comparação com o mesmo período de 2021, com 1,39 milhão de casos, incidência de 651,9 por 100 mil habitantes. A Região Centro-Oeste é a mais crítica, com incidência de 1.977 casos por 100 mil moradores, seguida da Região Sul (1.041,2 por 100 mil). A cidade paulista de Araraquara tem a maior incidência por município – 8.754,4 por 100 mil habitantes -, seguida pela também paulista São José do Rio Preto – 4.199,1 por 100 mil.

Com 323,9 mil casos positivos da doença, o Estado de São Paulo detém o maior número de mortes por dengue, com 276 registros, segundo o ministério, seguido por Goiás (151), Paraná (108), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66).

No país, outros 99 óbitos estão em investigação. Houve ainda 85 mortes por Chikungunya. As duas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera com mais facilidade em condições de calor e umidade, como ocorre atualmente.

Complexo histórico

Uma das mais tradicionais áreas de esporte e lazer de Volta Redonda, o Clube Recreio do Trabalhador, na Vila Santa Cecília, foi fechado ao público de forma definitiva no dia 12 de junho de 2020. Mantenedora do espaço, a Fundação CSN, na época, justificou que a decisão foi tomada em razão da pandemia.

Antes disso, em dia 16 de março, quando decretos dos governos estadual e municipal restringiram a aglomeração de pessoas, as catracas do complexo foram fechadas aos associados. A direção CSN, inclusive, já demonstrava desconforto com o fato de o clube vir perdendo grande quantidade de sócios, tendo seu quadro reduzido em 85% nos últimos anos, o que inviabiliza a arrecadação e recursos para a sua manutenção. Esse contexto foi muito agravado com a pandemia, quando aumentou significativamente a saída de sócios e cursistas.

Com o fechamento do Recreio, todos os funcionários foram dispensados, incluindo, educadores físicos, vigilantes e outros profissionais. Inaugurado em 1954, o Recreio do Trabalhador contava com uma estrutura composta por um ginásio poliesportivo, quadras de tênis, campo de futebol, pista de atletismo e um complexo de piscinas, hoje em total estado de abandono.

Foto: Evandro Freitas