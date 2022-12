A Polícia Civil investiga o caso de um morador em situação de rua encontrado morto na manhã de terça-feira (dia 20), em Angra dos Reis. O corpo do homem continha marcas de sangue na região do rosto e foi localizado na Rua Dona Antônia de Vilhena, no Centro.

O local passou por perícia e o caso foi registrado na delegacia da cidade. O corpo foi removido pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML).