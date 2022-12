Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) retiraram o Stilo prata que estava obstruindo parcialmente a Avenida Adeodato Pires, no bairro Niterói. O veículo se encontrava com as quatro rodas para cima, após ter se envolvido num acidente de trânsito, próximo à sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O carro foi removido ao Depósito Público Municipal, liberando a via logo no início da manhã desta quinta-feira (dia 22).

“O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) recebeu a denúncia e a GMVR sanou o problema de imediato. O importante da ação rápida é a desobstrução das vias, para que a circulação não seja afetada, principalmente nesta época de festas, quando o número de veículos aumenta muito. Estão de parabéns os guardas municipais J. Santos, Nunes e Almeida, pela agilidade da solução”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Foto cedida pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).