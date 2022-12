A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (dia 27), um homem que havia comprado cédulas falsas através dos Correios, na cidade de Rio das Ostras. O fato ocorreu no bairro do Mar do Norte.

O preso, de 37 anos e natural de Cabo Frio, foi abordado pela equipe da Delegacia de Polícia Federal em Macaé (DPF/MCE) no momento em que recebia um pacote, proveniente do estado de São Paulo, contendo cinco cédulas falsas de R$ 100 e dez de R$ 50, totalizando o valor de R$ 1.000.

Em seguida, o homem foi conduzido até a Delegacia da PF em Macaé para a lavratura do auto de prisão em flagrante e outras formalidades cabíveis. Ele será indiciado pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo § 1º do Código Penal, cuja pena pode chegar até 12 anos de reclusão.

Divulgação PF