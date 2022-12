Embalado pelo som de Julinho Marassi e Gutemberg, o último sorteio da campanha Natal Premiado da CDL Barra Mansa foi um sucesso e atraiu dezenas de pessoas para a Praça da Liberdade na noite de terça-feira (dia 27). O evento marcou o fim da ação promovida pela entidade e que distribuiu 288 vales-compra aos consumidores, resultando em uma injeção de R$ 100 mil no comércio barra-mansense na melhor época do calendário dos lojistas.

Foram centenas de pessoas contempladas com vales nos valores de R$ 200, R$ 300, R$ 500 e R$ 1.000 e cerca de 300 lojas participantes. Tudo com patrocínio do Sicoob, Transporte Generoso e Unimed Barra Mansa e apoio do Sindpass. Recém-lançado pela CDL, o aplicativo da entidade foi a ferramenta principal da campanha. Para participar, o consumidor escaneava o QR Code recebido pelo estabelecimento onde realizou compra e lançava direto no app. Pronto! Uma impressora na CDL gerava automaticamente um cupom impresso que era levado em urna para o local do sorteio. Vale destacar que o aplicativo CDL BM já conta com mais de 10 mil usuários cadastrados que podem, pelo canal, acompanhar notícias do setor empresarial e da cidade, conferir vagas de empregos e muito mais.

A vendedora autônoma Angélica dos Santos acompanhou de perto os cerca de 85 mil cupons girando em um palco instalado na Praça da Liberdade e estava na expectativa de ouvir seu nome entre os ganhadores. E, mesmo não tendo sido contemplada desta vez, a moradora do bairro Cotiara não poupou elogios à iniciativa da CDL Barra Mansa. “Muito bacana. Todos os anos a CDL lança essas campanhas e eu sempre participo. E o bom é ver que isso incentiva não só os consumidores, mas também os comerciantes, já que esse dinheiro retorna para a economia da cidade. Não foi dessa vez que eu ganhei, mas fiquei muito feliz em participar. Da próxima eu levo, com certeza”, comentou Angélica.

Após o sorteio dos 63 vales, a diretoria da CDL BM ainda distribuiu outros cinco entre os aniversariantes do mês presentes no local. A estudante Suzana de Souza Rodrigues foi uma delas. “Cadastrei vários cupons e decidi parar aqui na praça para ver se eu seria sorteada. Não fui pelo sorteio normal, mas acabei ganhando um vale pelo meu aniversário, que foi no último dia 14. Pretendo utilizar o valor em algum supermercado, estou muito feliz”, destacou.

O presidente da CDL Barra Mansa, José Paulo Nogueira, avaliou positivamente a campanha e disse que a promoção atingiu o objetivo principal, que foi o de fomentar as vendas no comércio local. “Encerramos hoje essa grande promoção feita para o comércio de Barra Mansa, valorizando nossos associados e ajudando a incrementar seus negócios. Também deixamos quase 300 pessoas felizes em comprar no comércio da cidade. Ou seja, a ação inédita da CDL agradou consumidores e lojistas e o resultado foi excelente, fazendo circular o dinheiro, movimentando as lojas, um sucesso!”, comemorou o empresário, lembrando que as pessoas sorteadas têm até o dia 30 de janeiro para utilizarem seus vales.

Movimento

Além da campanha, a procura por presentes no comércio de Barra Mansa também foi um sucesso ao longo do mês. Fazendo valer a máxima de que ‘o brasileiro deixa tudo para a última hora’, o empresário Leonardo dos Santos notou que o movimento foi maior na última semana que antecede o dia 25 de dezembro. Ele também estima que o volume de vendas nas lojas neste mês tenha sido cerca de 10% maior que no Natal de 2021. “Em conversa com outros lojistas, verificamos um crescimento em torno de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. E não para por aí. Nesta semana ainda é esperado um bom movimento nas lojas, em vista das trocas, dos festejos de Ano Novo e, também, por aqueles que preferem fazer suas compras após o Natal, com mais calma”, destacou.

E, como bem lembrado por Leonardo, é neste período que os lojistas apostam no movimento da troca de presentes para realizar novas vendas, já que a prática garante um maior fluxo de pessoas nas lojas. Segundo projeção da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas), o mês de dezembro deve alcançar mais de R$ 5 bilhões em vendas no país.

Também lojista em Barra Mansa, Xisto Vieira Neto é ainda mais otimista e aponta para um crescimento de 20% se comparado ao ano passado. “Observamos que, como o Natal caiu em um domingo, as vendas se distribuíram durante a semana, gerando menos tumulto e correria na sexta e no sábado. Acreditamos também que esta compra mais tranquila se refletirá em uma menor procura por trocas, tendo sido os presentes mais assertivos”, ponderou Xisto.

Atrativos

Em Barra Mansa, além da campanha da CDL, os estabelecimentos contaram com diversas ações para atrair consumidores, como decoração natalina, horários diferenciados e maior número de vagas de estacionamento.

O presépio instalado na Praça da Matriz, a ornamentação em cada canto do centro da cidade e as luzes iluminando a Avenida Joaquim Leite encantaram os visitantes, estimulando o clima natalino e despertando os sentimentos mais bonitos da época. Paralelamente, a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, preparou uma vasta programação cultural ao longo do mês de dezembro, com destaque para os shows musicais da cantora Sandra de Sá e do grupo Samba da Jurema.

Também visando estimular a economia do município, a Secretaria de Ordem Pública liberou, até o dia 30 de dezembro, a margem direita da Avenida Joaquim Leite para estacionamento rotativo de veículos. A ampliação possibilitou que os munícipes fizessem suas compras para o Natal e o Ano Novo com maior comodidade e segurança.

Confira os ganhadores do último sorteio da campanha Natal Premiado:

1 – MARCELO FERREIRA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 200,00

2 – ADRIANO WILSON TISSE GOMES – WORD TÊNIS – VALE-COMPRA R$ 200,00

3 – VALDINEIA LOPES – SEGUNDA VERSÃO MODAS – VALE-COMPRA R$ 200,00

4 – ALICE MENDES DA SILVA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 200,00

5 – JHONE DE ABREU RODRIGUES – LUTH MODAS – VALE-COMPRA R$ 200,00

6 – MARIA TEREZA ARANTES SILVA -BABY PINGUIM – VALE-COMPRA R$ 200,00

7 – RAFAELLA CARVALHO CAMPOS ROCHA – ESPAÇO VERDE – VALE-COMPRA R$ 200,00

8 – ELIANE FINOTTI DE ASSIS LIMA – PALATOS – VALE-COMPRA R$ 200,00

9 – LAURA MARINHO CONSENTINO TEIXEIRA – MONICA PRESENTES – VALE-COMPRA R$ 200,00

10 – JOCELIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA – VATEL ELÉTRICA – VALE-COMPRA R$ 200,00

11 – MONICA APARECIDA SANTIAGO DA SILVA – MACOVISTA – VALE-COMPRA R$ 200,00

12 – NADIR LANDIM DE ANDRADE E OLIVEIRA – SEGUNDA VERSÃO MODAS – VALE COMPRA R$ 200,00

13 – MARIA IZABEL MACHADO DE ALMEIDA – SOBRANCELHAS – VALE-COMPRA R$ 200,00

14 – CAINARA LEMOS – ADAILTON JOIAS – VALE-COMPRA R$ 200,00

15 – ALEXANDRE LIMA AMBROGI – ZIG ZAG – VALE-COMPRA R$ 200,00

16 – JOSIARA CRISTINA PIRES P. DO PRADO – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 200,00

17 – IVONETE MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA – ARTE DECOR – VALE-COMPRA R$ 200,00

18 – LUCIMARA DE SOUZA – WORD TENIS – VALE-COMPRA R$ 200,00

19 – LUMA FROSSARD GONÇALVES – DARC TINTAS – VALE-COMPRA R$ 200,00

20 – EVANDRO DA SILVA CAETANO – BRAMIL SUPERMERCADOS -VALE-COMPRA R$ 200,00

21 – ELAINE CRISTINA PEREIRA ROCHA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 200,00

22 – JONAS BONFIM DE MOURA OTAVIANO – ECOLOGY INFORMÁTICA – VALE-COMPRA R$ 200,00

23 – GEIZA ALVES LAUREANO – LOJAS ED+ – VALE-COMPRA R$ 200,00

24 – MARCO AURELIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 200,00

25 – DEIVIDSON GOMES PEREIRA – POSTO OJM – VALE-COMPRA R$ 200,00

26 – VIVIANE BIAJONI CUNHA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 300,00

27 – DIVA HELENA DA SILVA – MAZEL PRESENTES – VALE-COMPRA R$ 300,00

28 – ROSIANA MENDES BARCELLOS RODRIGUES – VERDURÃO BOA SORTE – VALE-COMPRA R$ 300,00

29 – SAMARA LISSA DE OLIVEIRA FREITAS – BRASIL CACAU – VALE-COMPRA R$ 300,00

30 – RAFAEL MURILO DE JESUS – DROGAMIX – VALE-COMPRA R$ 300,00

31 – ANDRE LUIZ DE ANDRADE ABRANTES – ÓTICA VENEZA – VALE-COMPRAS R$ 300,00

32 – TATIANA LEITE TEIXEIRA – AGS COMÉRCIO DE VEÍCULOS – VALE-COMPRA R$ 300,00

33 – LILIAN LUIZA TEIXEIRA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 300,00

34 – EMYLAINE PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES – POSTO OJM – VALE-COMPRA R$ 300,00

35 – GABRIEL HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA – CAR PROD. AUTOMOTIVOS – VALE-COMPRA R$ 300,00

36 – JAYME LUIZ BRANDÃO DE PAIVA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 300,00

37 – ADRIANA CELEBRIM DE PAULA – CONSTRUCASA – VALE-COMPRA R$ 300,00

38 – SIRLEY DA SILVA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 300,00

39 – ANDERSON CAPETO MIRANDA – BIA VALENTIM BIJUTERIAS – VALE-COMPRA R$ 300,00

40 – DENIS DE SOUSA QUEIROZ – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRA R$ 300,00

41 – SIMONE AGUIAR DE SOUZA – CATE PAPELARIA – VALE-COMPRA R$ 300,00

42 – ROSANA CRISTINA CAMPOS VALIM – OPEN MODAS – VALE-COMPRA R$ 300,00

43 – RENATO CESAR GRANADEIRO VIEIRA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE COMPRAS R$ 300

44 – VIVIAN DA SILVA BARBIERI BARBOSA – PINK MODAS – VALE-COMPRA R$ 300,00

45 – AURALI MARTA DE MIRANDA LIMA – OPEN MODAS – VALE-COMPRA R$ 300,00

46- VALCIR RAFAEL – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 300

47 – JOÃO FRAGA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 300

48 – MARIA TEREZA PENA DO VAL – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 300

49 – FABIANA MOYSES SIQUEIRA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 300

50 – GISELY SEABRA DA SILVA – UNICAR AUTOMOVEIS – VALE-COMPRAS R$ 300

51 – DALISSA LOPES – ECOLOGY INFORMÁTICA – VALE-COMPRAS R$ 500

52 – ROSANGELA DE OLIVEIRA SOUZA SILVA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 500

53 – ANA CLAUDIA DUQUE – CASA DO BISCOITO – VALE-COMPRAS R$ 500

54 – LUCI MACIEL PORTUGAL – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 500

55 – FABIANA DA COSTA PEREIRA – ESPAÇO MARIA BONITA – VALE-COMPRAS R$ 500

56 – GIOVANA MARIA VIEIRA – 365 SUPERMERCADOS PRAÇA NAÇÕES UNIDAS – VALE-COMPRAS R$ 500

57 – NADIR LANDIM DE ANDRADE E OLIVEIRA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 500

58 – IEDA VENCESLAU SILVA – BEM COMER – VALE-COMPRAS R$ 500

59 – ANA MARIA DE MOURA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 500

60 – ELISABETE TEODORO PEREIRA SILVA – BRAMIL SUPERMERCADOS – VALE-COMPRAS R$ 500

61 – ANGELA MARIA PIRES – NERILDA MODAS – VALE-COMPRAS R$ 500

62 – ANDRE LUIZ DE ANDRADE ABRANTES – OTICA VENEZA DQ CAXIAS – VALE-COMPRAS R$ 1.000

63 – ADRIANA DA SILVA SIMÕES – SEGUNDA VERSÃO MODAS – VALE-COMPRAS R$ 1.000

*SORTEIO EXTRA REFERENTE A CUPONS INVALIDADOS DO DIA 17/12/2022

1 – MARIA APARECIDA DA SILVA – ESPAÇO IZA – VALE-COMPRA R$ 300,00

2 – NATHALIA DA SILVA HAUSSMANN – LOJA PADRÃO ZERO – VALE-COMPRA R$ 500,00

A lista completa dos contemplados nos demais sorteios poderá ser acompanhada também no site da CDL Barra Mansa.