O prêmio estimado da Mega da Virada 2022 subiu para R$ 500 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas. O anúncio foi feito na terça-feira (dia 27) pela Caixa Econômica Federal, que também informou que a cifra é 32% superior ao valor pago no ano passado, de R$ 378 milhões.

Para tentar a sorte e concorrer à maior bolada da história da Mega, o apostador tem até às 17h deste sábado (dia 31) para fazer seu jogo em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas conveniadas no país ou pela Internet, no site Loterias Caixa ou no aplicativo de mesmo nome. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50. O sorteio será transmitido por diversas emissoras a partir das 20h.

Vale destacar que, caso o prêmio seja aplicado na poupança, o rendimento mensal será de R$ 3,4 milhões. Até agora, segundo a Caixa, a Mega da Virada já premiou 111 apostas que o prêmio da faixa principal, desde sua primeira edição, em 2009.