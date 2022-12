A Câmara de Vereadores de Piraí realizou Sessão Solene na manhã de quinta-feira (dia 29) para a entrega simbólica ao prefeito Dr. Ricardo Passos (Patriota) do cheque de R$ 3,47 milhões, referente aos recursos financeiros remanescentes acumulados dos duodécimos mensais do exercício financeiro de 2022. O valor representa uma economia de 30,84% do orçamento da Câmara, que em 2022 foi de R$ 11,26 milhões.

“Com certeza vai ajudar muito o Poder Executivo e o nosso Município, por ser um valor expressivo”, afirmou o prefeito Dr. Ricardo. O vereador Alex Joaquim registrou que, em quatro anos, a sua gestão devolveu R$ 7,5 milhões aos cofres públicos de economia.

“Sempre trabalhamos os recursos públicos com o máximo respeito, por isso a minha satisfação em fazer mais essa devolução”, concluiu o parlamentar.

Por fim, o vice-presidente, João Máximo (PDT), citou a parceira neste período em que esteve compondo a Mesa Diretora. “O momento é só de agradecer a Deus e parabenizar o presidente Alex Joaquim pela administração”, disse o vice-presidente, vereador João Máximo (PDT). “Agradecer também é a confiança do presidente Alex”.

A partir de 1º de janeiro, assume a presidência o vereador Mário Hermínio (PSB), que terá o vereador Carlos Alexandre Correia da Silva, o Xandeco (Republicanos), como vice. A Mesa Diretora será composta ainda pelo vereador Luiz Fernado Colucci Junior, o Junior Dentista (PSB), primeiro secretário; e Ronaldo Corrêa Leite, o Didi (Patriota), segundo secretário.