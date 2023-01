Reeleito em primeiro turno com quase 60% dos votos, o governador Cláudio Castro tomou posse na manhã no domingo (dia 1°), no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O vice-governador eleito, Thiago Pampolha, também foi empossado. Na cerimônia, o governador destacou a importância da parceria entre o governo e poderes para a reconstrução do Rio de Janeiro.

“Se conseguimos trazer o estado ao patamar que se encontra hoje, como governador reeleito e conhecedor do potencial do seu povo, vejo em todos nós a força para transformar o Rio no estado que sonhamos e queremos, porque o melhor Rio de nossas vidas é aquele que a gente constrói junto, todos os dias. É com alegria e humildade que recebo, pela segunda vez, a atribuição de fazer o Rio de Janeiro melhor e o nosso povo mais feliz”, declarou o governador, que estava acompanhado da primeira-dama, Analine Castro, e dos dois filhos do casal, João Pedro e Maria Eduarda.

Após fazer o Juramento Constitucional e assinar o termo de posse, Cláudio Castro discursou para um plenário lotado de parlamentares, amigos e familiares. Lembrou a trajetória e os desafios dos últimos dois anos em que esteve à frente do Governo do Estado, agradeceu a colaboração, parceria e empenho da Alerj, sob a condução do presidente André Ceciliano, e disse que o Rio de Janeiro foi salvo pela união de esforços de seu povo.

“Nossa união e a nossa atuação em equilíbrio ajudaram o Rio a voltar a brilhar. Minha gratidão e meu reconhecimento pela contribuição excepcional que esta Casa deu à retomada do Rio de Janeiro. Estou certo de que continuará a fazê-lo com os parlamentares que darão início a um novo mandato”, afirmou Castro.

O governador destacou que neste novo mandato vai fortalecer ainda mais o interior do Rio de Janeiro, visando a construção de um estado menos exposto a flutuações econômicas e sociais.

“As pessoas vivem nas cidades e nelas buscam saúde, cultura, educação e qualidade de vida. A capital e a Região Metropolitana concentram, naturalmente, oportunidades e recursos, mas o interior guarda um potencial a ser explorado e precisa de mais atenção. A proposta que apresentamos ao povo do Rio de Janeiro durante as eleições defendeu essa visão. A aprovação massiva em 91 dos 92 municípios mostra que nossas ideias encontram ressonância no cidadão e na cidadã fluminenses”, acrescentou.

Cláudio Castro concluiu o discurso dizendo que começa este segundo mandato com a experiência adquirida nos dois últimos anos e a certeza de que será possível fazer ainda mais pelo Estado do Rio.

“É com essa experiência, com o plano de governo aprovado pelo povo do Rio de Janeiro, cercado dos melhores quadros, ouvindo o Legislativo e o Judiciário, dialogando com a sociedade, que entramos em 2023 com a esperança de que será possível realizar ainda mais do que fizemos em apenas dois anos”.

O vice-governador afirmou que o novo mandato será marcado pela continuidade do trabalho realizado nos últimos dois anos pelo governador Cláudio Castro e a missão de trazer mais investimentos e desenvolvimento para o Estado do Rio.

“Marcamos oficialmente, hoje, ao lado do governador Cláudio Castro, o início de mais um período de muito trabalho. Queremos e vamos fazer do nosso estado um lugar cada vez melhor para a população fluminense”, disse Thiago Pampolha, que estava acompanhado da esposa, Rafaela Pampolha.

Na abertura da cerimônia, o presidente da Alerj, André Ceciliano, parabenizou o governador e o vice-governador pela vitória nas urnas e lembrou da parceria do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa.

“É com grande emoção e sensação de dever cumprido que estamos aqui, no primeiro dia do ano de 2023, para dar posse ao governador Cláudio Castro e ao vice-governador Thiago Pampolha, que venceram as eleições no primeiro turno, apoiados por uma ampla aliança política e por escolha soberana das urnas. Aprovamos leis fundamentais para o futuro do nosso estado, como o Fundo Soberano, que este ano terá R$ 5 bilhões em caixa. Parte disso, como se sabe, poderá ser investido em projetos estruturantes”, ressaltou Ceciliano.

Castro participa da posse de Lula

O governador Cláudio Castro também participou, neste domingo (dia 1°), da posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. Castro viajou à capital federal após tomar posse para o seu segundo mandato no Palácio Tiradentes.



“Vamos continuar a dialogar e a trabalhar em parceria com o governo federal para levar para a população de todo o Estado do Rio de Janeiro projetos e ações que garantam desenvolvimento social e econômico. Desejo sorte e prosperidade para o presidente Lula durante seu mandato”, afirmou o governador.



O governador ressaltou a importância de discutir as questões econômicas do Estado do Rio com o presidente da República, além de investimentos como a retomada da indústria naval, a finalização da construção da usina nuclear de Angra 3, a operacionalização do antigo Comperj em Itaboraí, entre outras demandas.



Durante pronunciamento no Congresso Nacional, o presidente Lula falou sobre projetos futuros e agradeceu pela oportunidade de governar novamente o país.



“Pela terceira vez compareço a esse Congresso para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Minha mais importante missão a partir de hoje será honrar essa confiança recebida e corresponder a esperança do povo, que jamais perdeu a fé no futuro. Com a força do povo e a benção de Deus vamos reconstruir esse país. Viva a democracia, viva o povo brasileiro”, disse o presidente Lula.

Foto: Carlos Magno