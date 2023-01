Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta segunda-feira (dia 2), o motorista de ônibus que atropelou um homem na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante a comemoração de Revéillon. A vítima morreu no local. Em poucas horas de investigação, os agentes conseguiram elementos que comprovam a responsabilidade criminal do autor.

O caso começou a ser apurado tão logo houve a comunicação do crime na delegacia. Inicialmente, as informações davam conta de homicídio culposo. A equipe da 12ª DP realizou diversas diligências, incluindo a análise de imagens e oitiva de testemunhas, que demonstraram que houve clara intenção do motorista em atropelar a vítima. Gravações obtidas pelos policiais mostram o exato momento em que o homem é atropelado e arrastado por alguns metros.

A partir das evidências e dos depoimentos de diversas testemunhas que presenciaram os fatos, foi pedida a prisão do autor no Plantão Judicial. Contra o motorista foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio doloso, expedido pelo Plantão Judicial da Capital.