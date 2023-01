A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta segunda-feira (dia 2) a tabela da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. E a partida que abrirá a competição será o confronto entre Flamengo e Audax, a partir das 21h30 (horário de Brasília) do dia 12 de janeiro (uma quinta-feira) no estádio do Maracanã.

A partida do Rubro-Negro é válida pela 5ª rodada da competição, e foi antecipada por causa do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre 1º e 11 de fevereiro no Marrocos.

Dois dias depois estreiam Fluminense, a partir das 16h no Raulino de Oliveira contra o Resende, e Vasco, a partir das 18h em São Januário contra o Madureira. Já o primeiro compromisso do Botafogo está programado para o dia 15 (um domingo), a partir das 16h no Engenhão.

Veja a tabela:

Foto: Paula Reis/Flamengo