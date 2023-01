Nas próximos semanas, ainda em janeiro, a Prefeitura de Volta Redonda inaugura duas obras para avançar ainda mais na área da Saúde. Trata-se da clínica médica no terceiro piso do prédio anexo ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR) – o Hospital do Retiro –, que vai abrigar 30 novos leitos, e a Base Integrada de Segurança Pública, localizada em frente à subprefeitura. As obras estão nos últimos detalhes e vão dar maior qualidade de vida à população de Volta Redonda.

Com os novos leitos a serem inaugurados, a capacidade de atendimento do Hospital do Retiro será ampliada em quase 20% da capacidade atual, passando de 152 para 182. O espaço do terceiro andar foi todo reformado para se adequar aos novos leitos, com melhorias em diversas áreas, como forro de gesso; portas; lavatórios e metais; bancadas; instalações contra incêndio e de ar condicionado; e pintura. Os investimentos correspondem a mais de R$ 1,3 milhão, recursos municipais.

“A ampliação vai permitir que o hospital continue aprimorando, melhorando o atendimento aos pacientes e, com isso, ajuda a desafogar outras unidades de saúde da cidade. Essa melhoria vai assegurar o acolhimento humanizado, proporcionando mais comodidade, funcionalidade e conforto, tanto para pacientes quanto para funcionários. Tudo o que já estamos priorizando”, ressaltou Márcia Cury, diretora-geral do Hospital do Retiro.

Foto: Cris Oliveira/PMVR