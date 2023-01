Agentes da 91ª DP (Valença), com apoio de policiais militares, prenderam, na terça-feira (dia 3), dois homens acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele foi capturado na cidade de Valença, após monitoramento do Setor de Inteligência.

Segundo os policiais, um dos presos é o chefe do tráfico de drogas no bairro Parque Pentagna, em Valença, onde mantém uma associação para o tráfico de drogas em pleno funcionamento, contando com diversos criminosos investigados pela delegacia do município.

Contra os traficantes foram cumpridos mandados de prisão preventiva. Após as formalidades legais, eles foram encaminhados ao sistema prisional.