A Polícia Militar prendeu, na noite de quarta (dia 4), um jovem de 23 anos que estava foragido do sistema prisional por tráfico de drogas em Três Rios.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido durante a ação e, com eles, foram encontrados 51 pinos de cocaína e sete buchas de maconha. A prisão foi possível após informações levantadas pelo Serviço Reservado da PM.

O jovem havia sido beneficiado com a Visita Periódica ao Lar, no Natal, mas ele não retornou à prisão. Contra ele também havia um mandado de prisão condenatório pendente, de 2019.

As buchas de maconha foram encontradas com o adolescente, que admitiu que pegava cargas de drogas com o outro suspeito para vender e, em seguida, levou os policiais ao local onde uma sacola com a cocaína estava escondida sob uma pedra. Ele já tinha vendido 49 pinos de cocaína até a chegada da PM.

Os dois foram levados para a delegacia de Três Rios, onde o mandado contra o homem foi cumprido. Ele também vai responder a mais um processo, por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O adolescente foi autuado por fato análogo aos mesmos crimes.

Foto: PM