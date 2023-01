Um grupo de manifestantes ateou fogo em pneus, interditando parte da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na manhã deste sábado, em Barra do Piraí. O protesto ocorreu na altura do Km 258, próximo ao bairro Lago Azul.

A manifestação se deu por conta de um alagamento no bairro durante a madrugada, porém sem vítimas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, a corporação não foi acionada para o alagamento.

Em negociação com o grupo, o oficial de Operações conseguiu convencer os moradores e iniciou o combate às chamas dos pneus. Após a extinção do fogo, a pista foi liberada por volta das 9h20 e a K-Infra realizou a retirada dos materiais queimados.

Foto: Divulgação