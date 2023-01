Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, no início da madrugada deste sábado (dia 7), um homem, de 38 anos, conduzindo um veículo roubado na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O fato ocorreu por volta das 00h30, no posto PRF de Caiçara, ontem a equipe abordou um veículo I/JAC J3 TURIN, com placas de Petrópolis.

O motorista, único ocupante do veículo, alegou ter comprado o carro há 15 dias de um conhecido em Queimados, tendo pago metade do valor constante na tabela FIPE.

Desta forma, segundo a PRF, foi realizada inspeção veicular minuciosa, sendo verificado adulteração de vários itens de identificação, constatando tratar-se de um clone, sendo o original de mesmos modelo/marca/cor, licenciado no município do Rio de Janeiro e estando com registro de roubo em 2021 no mesmo município.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo por receptação de veículo roubado. A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí) para as medidas legais cabíveis.

O veículo I/JAC J3 TURIN modelo 2015 recuperado está avaliado em R$ 31.598, segundo tabela FIPE.

Foto: Divulgação PRF