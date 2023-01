A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), atua na recuperação da Avenida Afrânio Bastos, via expressa que liga o município a Barra Mansa. Paralela à Via Sérgio Braga, principal ligação entre as cidades vizinhas, a Via Expressa Afrânio Bastos contorna o cruzamento com semáforo, que controla a entrada e saída do Elevado Castelo Branco, permitindo mais rapidez na viagem para Barra Mansa.

A equipe da SMI trabalha na substituição das pilastras de concreto, que separam a via expressa da linha férrea; na capina e roçada das margens; além de poda da vegetação do entorno. Os funcionários utilizam retroescavadeira e caminhão basculante para retirada do entulho gerado pela obra. O local está sendo preparado para receber pintura de meio fio e, em seguida, nova sinalização horizontal executada pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

A secretária de Infraestrutura, Poliana Gama, afirma que a recuperação da Avenida Afrânio Bastos será concluída até o próximo mês de fevereiro. “A via expressa tem 1,5 quilômetro e é fundamental para agilizar o acesso à cidade de Barra Mansa, diminuindo o tempo de viagem para os motoristas, evitando acúmulo de veículos na Via Sérgio Braga, na Ponte Alta”, reforçou.

Ela lembra ainda que a obra também promove segurança aos pedestres. “Por conta do desgaste natural e da depredação das pilastras de concreto que separam a via da linha férrea, transeuntes estavam acessando o local, podendo causar acidentes, circulando no meio dos trens”, avisou a secretária.

Foto: Divulgação – Secom/PMVR.