A Prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), segue monitorando áreas de risco no município que podem ser afetadas com a chuva contínua neste fim de semana. Na tarde deste sábado (dia 07) as equipes estiveram no bairro São Judas Tadeu para acompanhar a situação da Rua Mauro Granato, onde há uma obra para um muro de contenção, que está sendo executada pelo Governo do Estado.

De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, o tráfego de veículos pesados foi interrompido e os motoristas estão sendo orientados a acessar o bairro por outras vias. “Pedimos o apoio da população para que evitem passar pela Rua Mauro Granato. Há uma rachadura no asfalto e é importante que haja o mínimo de trânsito possível para que a situação não se agrave. Nós já fizemos o isolamento do local, para que veículos pesados não trafeguem e comunicamos o caso às empresas de ônibus que atuam na localidade”, informou João Vitor, acrescentando que a rota do transporte público já foi alterada.

“Os moradores, principalmente os usuários dos coletivos, devem ficar atentos. A empresa de ônibus que fazia o itinerário São Judas x Boa Vista sofreu mudanças. Devido à situação da rua, a empresa nos informou que terá um veículo para atender o São Judas Tadeu e outro o Boa Vista, eles não irão cruzar os dois bairros”, explicou.

O coordenador informou ainda que a Secretaria de Manutenção Urbana já foi acionada para realizar uma intervenção emergencial. “O secretário da Pasta, Cesar Carvalho, está deslocando uma equipe para fazer a contenção da água que desce pela rua e, assim, evitar que a situação se agrave”, explicou.