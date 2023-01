A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí está imbuída em auxiliar as mais de 30 famílias atingidas pelas cheias do rio Paraíba do Sul, no bairro Lago Azul. O incidente ocorreu no sábado, 7, após fortes chuvas que caíram sobre o Sul Fluminense. Em parceria com a Secretaria de Defesa Civil, a Assistência Social montou toda a estratégia na Escola Municipal Cortines Cerqueira, onde 52 pessoas estão alojadas.

De acordo com informações da Assistência Social – que coordena o abrigo provisório no Cortines Cerqueira -, as famílias estão sendo atendidas com alimentação necessária a partir de infraestrutura em parceria com a Defesa Civil. Além do amparo, os assistentes sociais e demais técnicos da pasta ainda realizam orientações e atendimentos psicossociais a cada pessoa.

Segundo a secretária Paloma Blunc Esteves, até o anoitecer, esse número de famílias abrigadas pode aumentar.

“A cheia começou no sábado e foi se ampliando para as demais casas ao longo dos dias. Acreditamos que o número de desalojados tende a aumentar nas próximas horas, tendo em vista que alguns saíram para trabalhar e retornarão mais tarde ao território. Faremos uma atualização e vamos permanecer aqui até que todos sejam assistidos. Lamentamos pelo ocorrido, mas acreditamos que tudo será resolvido a contento”, aponta a chefe da pasta de Assistência Social.

Já o secretário de Defesa Civil, Flávio Camerano, explica que, a respeito das questões da inundação por conta da tubulação dos afluentes do Paraíba do Sul naquela região, a Prefeitura de Barra do Piraí e a K-Infra – concessionária que administra a Rodovia Lúcio Meira (BR 393) – irão se reunir mais uma vez para avaliar tais questões. “O que não podemos é deixar a população desamparada. Estamos em constante comunicação com a K-Infra para que fenômenos como as fortes chuvas não venham a causar transtornos como este. Vamos chegar a um denominador comum”, frisa.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, determinou que todas as secretarias estejam envolvidas em resolver os problemas da população barrense. “Sabemos que a chuva vem caindo em toda a região, que sofre com este transtorno todos os anos. Já estamos nas ruas para assistir tanto os ribeirinhos quanto aqueles que moram próximo a encostas. É necessário ficar atento, principalmente quem está sob esse risco”, disse Mario.