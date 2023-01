Equipes de Operação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) recolheram ao Depósito Público Municipal, quatorze veículos irregulares – quatro automóveis e dez motocicletas. A ação faz parte da operação ‘VR em Ordem’, realizada entre os dias 2 e 8, através de fiscalizações ou atendendo às denúncias recebidas.

Em relação às motos, foram constatadas as seguintes irregularidades: condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); veículos sem placas e sem retrovisor, após denúncias recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Os quatro automóveis foram recolhidos por: veículo estar em situação de abandono na via pública; estacionamento irregular em frente à garagem, após denúncias recebidas pelo Ciosp. Houve também um condutor com CNH vencida e que não apresentou pessoa habilitada para a condução.

De acordo com a Semop, os veículos em estado de abandono estavam estacionados de forma irregular, ou sobre faixa amarela, em esquina ou em frente a garagens. Um deles estava com os pneus vazios, acumulando sujeira ao seu redor e causando sensação de insegurança aos moradores.

“As irregularidades apontadas pelos cidadãos norteiam as nossas ações, auxiliando no ordenamento da cidade. Os carros não estavam sendo utilizados e preocupavam as pessoas do entorno, além do acúmulo de sujeira. Vamos continuar nas ruas dia e noite para manter a ordem na nossa cidade”, garantiu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

Fotos cedidas pela Semop.

Secom/PMVR